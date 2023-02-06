Турция, 6 февраля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. В результате сильного землетрясения магнитудой 7,4 в нескольких регионах Турции обрушились дома. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила газета Yeni Safak.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По информации источника, в Диярбакыре рухнуло восьмиэтажное здание, что привело к гибели шести человек. Отмечается, что в Малатье разрушено около 130 зданий, более сотни человек получили ранения.

Также сообщается о массовых разрушениях строений в Адане, Шанлыурфе и Османии.

Ранее в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщалось, что число погибших в результате землетрясения возросло до 76 человек.