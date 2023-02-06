Экономист из США Рубини допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение десяти лет

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Закат американского доллара в качестве резервной валюты в течение ближайших десяти лет допустил экономист из США Нуриэль Рубини, который ранее предсказал экономический кризис 2008 года. Его мнение 6 февраля приводит газета Financial Times.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия», — сказал Рубини.

Также американский экономист указал, что на фоне растущего геополитического противостояния между Китаем и США, по его мнению, в мире неизбежно появятся две конкурирующие резервные валюты.

При этом он отметил, что в декабре 2022 года между Китаем и Саудовской Аравией уже была проведена первая транзакция в юанях — и это, как он считает, может стать нормой и для других стран.

Кроме того, Рубини назвал угрозой господству американского доллара цифровые валюты и платежные системы WeChat Pay и Alipay.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Китая Се Фэн заявил, что военные США, сбив китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами.