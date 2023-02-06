Северск, , 09:15 — REGNUM Российские войска в рамках СВО заняли выгодные позиции у Северска (ДНР), сообщил 6 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Позиции ВС РФ в зоне СВО © Андрей Рубцов/ТАСС

Отметив, что за два последних дня ситуация для ВСУ ухудшилась в районе Северска, Марочко сообщил: «Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции».

По его словам, это продвижение российских военных позволяет им контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по украинским позициям.

Также Марочко сообщил, что на постоянной основе ВС РФ наносят поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Это «вынуждает украинское командование увеличивать поставки на данное направление как живой силы, так и вооружения».

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