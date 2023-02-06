Токио уточняет информацию о появлении возле Японии китайских аэростатов в 2020–2021 годах

Токио, , 09:03 — REGNUM Данные о предположительном появлении около территории Японии аэростатов Китая в 2020–2021 годах уточняются и совместно с США анализируются японским правительством. Об этом 6 февраля заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

Аэростат, определенный правительством США как китайский, совершает многодневный путь через север Соединенных Штатов © NELL REDMOND/EPA/ТАСС

«Мы обмениваемся с США информацией о ситуации в районе Японии, включая полёты аэростатов», — сказал он.

Также Исодзаки отметил, что японские власти намерены сделать всё возможное для тщательного наблюдения за происходящим, однако не стал подтверждать информацию о якобы обнаружении китайских аэростатов в воздушном пространстве Японии.

При этом заместитель генсека японского кабинета министров не стал говорить о возможных действиях военных Японии в случае возникновения подобной ситуации, указав на необходимость сохранения секретности такого рода информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля МИД КНР заявил, что замеченный над США китайский аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра.