Токио, 6 февраля 2023, 09:03 — REGNUM Данные о предположительном появлении около территории Японии аэростатов Китая в 2020–2021 годах уточняются и совместно с США анализируются японским правительством. Об этом 6 февраля заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

Аэростат, определенный правительством США как китайский, совершает многодневный путь через север Соединенных Штатов
Аэростат, определенный правительством США как китайский, совершает многодневный путь через север Соединенных Штатов
© NELL REDMOND/EPA/ТАСС

«Мы обмениваемся с США информацией о ситуации в районе Японии, включая полёты аэростатов», — сказал он.

Также Исодзаки отметил, что японские власти намерены сделать всё возможное для тщательного наблюдения за происходящим, однако не стал подтверждать информацию о якобы обнаружении китайских аэростатов в воздушном пространстве Японии.

При этом заместитель генсека японского кабинета министров не стал говорить о возможных действиях военных Японии в случае возникновения подобной ситуации, указав на необходимость сохранения секретности такого рода информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля МИД КНР заявил, что замеченный над США китайский аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра.