Турция, 6 февраля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В результате произошедшего 6 февраля в провинциях Турции сильного землетрясения нефтепроводы не получили повреждений. Об этом заявила турецкая нефтегазовая компания «Боташ».

Depo Photos/globallookpress.com Землетрясение в Турции

«По результатам проверки наших нефтепроводов на них не выявлено никакого ущерба от землетрясения. В качестве меры предосторожности в провинциях Хатай и Кахраманмараш временно приостановлена подача газа», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении магнитудой 7,4 в Турции возросло до 76, ещё 440 человек получили ранения.