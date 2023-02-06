Ученые Шенгер Джелал и Самет Арслан назвали причину землетрясения в Турции

Анкара, , 10:41 — REGNUM Сразу в нескольких регионах Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение, предсказанное ранее учёными-сейсмологами. Только на юге республики погибли, по меньшей мере 100 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные официальные лица. Количество пострадавших приближается к 500 человек.

Землетрясение

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 10 километров близ города Газиантеп, в котором проживают больше миллиона человек. Разрушения есть также в городах Кахраманмараш, Газиантеп, Диарбакыр, Адана и Шанлыурфа. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

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Землетрясения происходят в Турции регулярно. Толчки магнитудой 5,9 были отмечены в конце ноября 2022 года в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Тогда жертв природной катастрофы удалось избежать, но пострадали более 90 человек и свыше 300 домов получили разрушения. По мнению известного турецкого ученого, профессора Шенгера Джелала, катастрофа в Дюздже была первым звонком, предупреждающим о том, что скоро случится ещё более мощное сейсмомобытие, жертвами которого могут стать до 100 тысяч человек. Дело в том, что в Турции за последние годы образовалось более ста новых тектонических разломов, что говорит геологам о том, что под Землей происходят очень серьёзные процессы, причем с определенной цикличностью.

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Ученые давно установили, что крупные сейсмособытия происходят в районе Стамбула примерно каждые 30 лет (особенно опасная зона — центральная часть города, район Золотого Рога). А поскольку последнее мощное землетрясение случилось в 1999 году, следующего нужно ждать в середине или в конце 2020-х — то есть в ближайшие годы.

Напомним, измитское землетрясение, случившееся 17 августа 1999 года в Стамбуле стало самым разрушительным в современной истории Турции. Его жертвами стали 17 тысяч человек, еще 25 тысяч человек получили ранения и 600 тысяч остались без крова.

Как объясняет профессор Самет Арслан из Университета Гази, регион Центральная Анатолия, о котором идет речь, расположен в самом центре линии разлома, ежегодно идет его смещение на запад, и в тот момент, когда напряжение нарастает максимально, это проявляется в виде внезапных подземных толчков.

Из российских ученых наиболее полное исследование землетрясений в Стамбуле с прогнозом грядущей катастрофы опубликовал крупный специалист по сейсмотектонике — доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Андрей Никонов. По его словам, причина частых землетрясений в Турции — постоянное правостороннее тектоническое смещение по Северо-Анатолийскому разлому.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в Сирии и Турции в результате землетрясения 6 февраля превысило 170 человек. Сотни получили ранения и травмы различной степени тяжести.