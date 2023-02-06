Москва, 6 февраля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников, намерены внести в Госдуму парламентарии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Дрон

Сейчас сбивать беспилотники могут сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардии и ФСИН.

Поправками в действующее законодательство предлагается расширить полномочия силовых структур по пресечению не только полётов, но и незаконного движения беспилотников на соответствующих вверенных им территориях.

Предполагается, что принятие закона позволит предотвратить теракты.

Россия должна сама полностью освоить производство беспилотников, а депутатам Госдумы следует отрегулировать законодательство в сфере применения транспортных средств без водителя, заявил ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв («Единая Россия»).

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