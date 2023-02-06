Пекин, 6 февраля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Визит делегации тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан, намеченный на период с 8 по 17 февраля, приветствуют власти Китая. Об этом говорится в обнародованном 6 февраля заявлении представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Уточняется, что визит делегации партии Гоминьдан, которую возглавит заместитель председателя этой политической силы Ся Лиянь, состоится с 8 по 17 февраля.

«Мы приветствуем визит Ся Лияня <…> и готовы усилить взаимодействие с Гоминьданом», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что Компартия КНР намерена объединить усилия с партией Гоминьдан для совместного противостояния сторонникам так называемой «независимости» острова.

При этом Чжу Фэнлянь добавила, что высшее руководство КНР заинтересовано в укреплении взаимного доверия и углубления сотрудничества на всех направлениях с названной тайваньской политической силой.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что противоракетная и противовоздушная оборона Тайваня была усилена за счёт передислокации зенитно-ракетных комплексов Patriot и Sky Bow (китайское название «Тяньгун») в северную часть острова.