Глава Калужской области сообщил о взрыве беспилотника
Калуга, 6 февраля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Взрыв беспилотника произошёл рано утром 6 февраля недалеко от Калуги, сообщил глава Калужской области Владислав Шапша в соцсети «ВКонтакте».
Валерий Шарифулин/ POOL/РИА Новости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок».
По словам губернатора, «в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник».
Глава региона добавил, что не зафиксировано «ущерба гражданским и социальным объектам», нет какой-либо информации о пострадавших.