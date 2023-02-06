Калуга, 6 февраля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Взрыв беспилотника произошёл рано утром 6 февраля недалеко от Калуги, сообщил глава Калужской области Владислав Шапша в соцсети «ВКонтакте».

Валерий Шарифулин/ POOL/РИА Новости Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Владислав Шапша «Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок».

По словам губернатора, «в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник».

Глава региона добавил, что не зафиксировано «ущерба гражданским и социальным объектам», нет какой-либо информации о пострадавших.