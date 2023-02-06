Военный эксперт Болтенков связал успехи ВС России в зоне спецоперации с работой артиллерии

Москва, , 08:43 — REGNUM Действиями пехотных штурмовых групп и увеличившейся эффективностью артиллерии объясняется успешное продвижение Вооружённых сил (ВС) РФ в зоне спецоперации по денацификации на Украине. Такое мнение 6 февраля высказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Бронепоезд «Амур» железнодорожных войск РФ в южном секторе специальной военной операции © Александр Гальперин/РИА Новости

«У наших артиллеристов всё лучше получается изолировать район боевых действий. Оборона Артёмовска шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнём», — сказал он в беседе с «Известиями».

Также военный эксперт отметил, что в результате этого автомобилям ВСУ по этим дорогам стало крайне сложно прорваться, что резко усложнило снабжение находящихся в городе украинских войск.

«Ведь надо постоянно доставлять боеприпасы, подкрепления, вывозить раненых. И такое увеличение контроля наблюдается не только на этом направлении», — пояснил Болтенков.

Кроме того, он указал, что, по его мнению, главным фактором успеха российских военных в зоне спецоперации продолжает быть огневое превосходство артиллерии, которая существенно увеличила точность своих попаданий за счёт использования беспилотников и высокоточных боеприпасов.

«В результате российская артиллерия сохраняет превосходство на поле боя, несмотря на поставку Украине сотен единиц современных артиллерийских систем НАТО», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о дезертирстве в украинской армии под Кременной (ЛНР) рассказал военный эксперт Андрей Марочко.