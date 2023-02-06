Москва, 6 февраля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. В результате произошедшего в многоквартирном доме на востоке Москвы пожара погибли два человека. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается в Telegram-канале окружной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Ночью на улице Вешняковской в двухкомнатной квартире на 11-м этаже произошел пожар, в результате которого погибли два человека», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Перовская межрайонная прокуратура Восточного административного округа столицы начала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Берлине в районе Шпандау в результате пожара в доме престарелых пострадал один человек.