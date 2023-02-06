Кременная, ЛНР, , 08:34 — REGNUM О дезертирстве в украинской армии под Кременной (ЛНР) сообщил 6 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Андрей Марочко «В районе населённого пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими».

Он уточнил, что в рядах ВСУ на кременском направлении российская разведка фиксирует «низкий уровень морально-психологического состояния». По его словам, нередко украинские боевики уходят с позиций, «не оказывая существенного сопротивления».

Эксперт также отмечает, что отправленные для сдерживания собственных войск в этот район националистические подразделения «не справляются» — дезертирство продолжается.

Напомним, в рамках СВО продолжается наступление в районе Кременной. Также возобновлены наступательные действия к северо-западу от Сватово.

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