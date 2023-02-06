Анкара, , 08:30 — REGNUM Число погибших в результате сильного землетрясения в провинциях Турции 6 февраля возросло до 76. Об этом сообщается в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Землетрясение в Турции © Depo Photos/globallookpress.com

«По состоянию на 06:30 землетрясение магнитудой 7,4 привело к гибели 76 человек, еще 440 человек получили ранения. Эпицентром землетрясения стал район Пазарчик в Кахраманмараше», — говорится в сообщении.

Напомним, что землетрясение в провинции Кахраманмараш произошло в 04:17, что привело к разрушениям в нескольких городах региона. Также последствия подземных толчков были замечены в Ливане и Сирии.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX заявила о готовности отправить в Турцию терминалы Starlink в случае необходимости для оказания помощи после землетрясения.

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