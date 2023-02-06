Дамаск, 6 февраля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В северной части Сирии число жертв землетрясения, которое в ночь на 6 февраля произошло в соседней Турции, превысило 100. Об этом 6 февраля сообщает телеканал Al Hadath.

Depo Photos/globallookpress.com Землетрясение

По информации источника, на данный момент ещё десятки людей в северных сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама находятся под завалами зданий, которые рухнули в результате подземных толчков.

Также указывается, что количество пострадавших, которых спасатели смогли достать из-под обломков зданий, на данный момент возросло до 400 человек. При этом отмечается, что работы по спасению проводятся в условиях штормовой погоды под проливным дождём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что возглавляемая им компания SpaceX готова к отправке в Турцию терминалов спутниковой связи Starlink в случае такой необходимости.