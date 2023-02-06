Законопроект о работе комиссии и соблюдении правил мобилизации и отсрочкам разработали в Госдуме

Москва, , 08:24 — REGNUM Законопроект, налаживающий системную работу призывных комиссий по мобилизации и призванный обязать соблюдать правила по отсрочкам, в том числе для многодетных отцов с тремя детьми, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Военнослужащие во время мероприятий по случаю окончания курса подготовки мобилизованных © Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Предмет инициативы — налаживание именно системной работы призывных комиссий, возглавляемых главами субъектов РФ… Мы предлагаем универсальную норму для более четкой и упорядоченной работы комиссий в целом, без акцента на частичную мобилизацию», — отметил Нилов.

Законопроект обязывает призывные комиссии по мобилизации граждан в своей деятельности руководствоваться Конституцией, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, а также приказами и директивами Министерства обороны, директивами и указаниями Генерального штаба (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

«Принятие законопроекта обяжет призывные комиссии исполнять руководящие предписания Генштаба по вопросам мобилизации, что исключит необоснованные отказы призывных комиссий в предоставлении отсрочки гражданам, имеющим троих детей, снимет социальную напряженность», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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Нынешние отказы призывных комиссий по мобилизации в предоставлении отсрочек отцам, имеющим троих детей, нарушают требования Генерального штаба, считают авторы инициативы.

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