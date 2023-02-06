Керчь, Крым, 6 февраля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Паромное сообщение на Керченской переправе временно приостановили из-за сильного ветра, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым 5 февраля.

STRINGER/EPA/ТАСС Крымский мост

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в распространенном сообщении.

В последний раз паромное движение на Керченской переправе приостанавливали 31 декабря 2022 года из-за тумана. Сообщение было возобновлено 1 января.