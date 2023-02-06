Глава МИД Палестины призвал НАТО прекратить поставки Киеву тяжелого оружия
Москва, 6 февраля 2023, 08:10 — REGNUM С призывом к странам Североатлантического альянса (НАТО) прекратить поставки киевскому режиму тяжёлых видов вооружений обратился 6 февраля министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
«Я вижу, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая то, как они себя ведут, поставляя вооружение», — сказал он в интервью РИА Новости.
Также глава МИД Палестины уточнил, что, по его мнению, в результате того, что сфера противостояния выросла до такого уровня, она может выйти за пределы конфликта на территории Украины.
При этом аль-Малики отметил, что ряд стран — членов альянса выступает против вовлеченности этого военно-политического блока в украинский конфликт.
«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я не знаю, что произойдет со всеми нами, с этой планетой, поскольку последствия будут губительными для всех нас», — пояснил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказал, что около 100–150 украинских военнослужащих погибают в Артёмовске Донецкой Народной Республики в сутки, а возможно, потери достигают и 200.