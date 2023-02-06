Москва, 6 февраля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. На четвёртой позиции находится Россия в рейтинге, сформированном на основании объёма золотовалютных резервов стран. К такому выводу пришло РИА Новости на основании данных национальных банков государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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На первом месте в этом рейтинге находится КНР, резервы которой оценены в 3,31 трлн долларов, на втором — Япония ($1,27 трлн). Тройку лидеров замыкает Швейцария, объём золотовалютных резервов которой превышает 900 млрд долларов.

На пятой строке находится Индия с показателем в 563 млрд долларов, ранее занимавшая третью строчку. Россия, наоборот, по итогам 2022 года поднялась с пятой на четвёртую позицию — 582 млрд долларов.

Новой страной в топ-30 стала Швеция, а Нидерланды, наоборот, покинули первую тридцатку. Остальные страны сохранили свои позиции в сравнении с 2021 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, международные резервы России в период с 13 по 20 января увеличились на $2,6 млрд и достигли $594,6 млрд, информировала 26 января пресс-служба Центробанка РФ.