Япония с 6 февраля присоединилась к мерам по ограничению цен на нефтепродукты из России

Токио, , 08:03 — REGNUM Япония с 6 февраля присоединилась к введению предельного лимита цен на нефтепродукты из России, сообщил МИД страны.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: GT: топливная политика спровоцирует антиамериканские настроения в Европе

Своё действие ведомство объяснило в том числе «нынешней ситуацией на Украине и в качестве вклада в международные усилия для мира во всём мире».

Меры вводятся на основании закона о валютном обмене и внешней торговле. Содержание мер совпадает с принятыми ограничениями цены.

Таким образом, Япония вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов — 100 долларов США за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой — 40 долларов за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, протекционизм и топливную политику США назвали возможными причинами разлада в отношениях между США и странами Евросоюза. Такое мнение изложено в статье главы Транснационального фонда мира и исследований будущего Яна Оберга для китайской газеты Global Times.