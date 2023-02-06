Пекин, 6 февраля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Военные США, сбив китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами, заявил замглавы МИД Китая Се Фэн.

Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

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«Действия США оказали серьёзное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений», — цитируют местные СМИ Се Фэна.

Власти Китая выразили решительный протест и призвали США не предпринимать действий, наносящих ущерб интересам Поднебесной, не нагнетать напряженность.

По словам дипломата, КНР внимательно следит за развитием ситуации и будет решительно защищать интересы и достоинство страны.

Пекин же оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский воздушный шар, сбитый в небе над США, обострил и так непростые отношения двух государств. Настолько, что запланированный визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена был отменён.