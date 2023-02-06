Москва, 6 февраля 2023, 07:49 — REGNUM Произведённый в СССР зенитный комплекс С-60 военнослужащие РФ использовали для удара по украинским позициям. Успешно применила вооружение Первая Славянская бригада ДНР. Видео работы техники опубликовало РИА Новости.

ДШК ведёт зенитный огонь. Ленинград. 1942
ДШК ведёт зенитный огонь. Ленинград. 1942

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Позиции противника были атакованы в связке с оператором беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал подвоз украинских военных. Из комплекса С-60 опорный пункт обстреляли снарядами калибром 57 миллиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные ВСУ рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки боеприпасов и людей иногда оставляют позиции, чтобы не допустить «бессмысленной гибели».