Москва, 6 февраля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Произведённый в СССР зенитный комплекс С-60 военнослужащие РФ использовали для удара по украинским позициям. Успешно применила вооружение Первая Славянская бригада ДНР. Видео работы техники опубликовало РИА Новости

ДШК ведёт зенитный огонь. Ленинград. 1942

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Позиции противника были атакованы в связке с оператором беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал подвоз украинских военных. Из комплекса С-60 опорный пункт обстреляли снарядами калибра 57 миллиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные ВСУ рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки боеприпасов и людей иногда оставляют позиции, чтобы не допустить «бессмысленной гибели».