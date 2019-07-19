ИА REGNUM

Конец Украины — все новости о спецоперации: день 348-й

Специальная военная операция (СВО) на Украине к 348 дню сохраняет наступательные темпы по нескольким направлениям. Одним из самых значимых событий за последние сутки стало продвижение российских войск в Артёмовске (ДНР). ВС РФ успешно закрепились на севере города и продолжают продвигаться на востоке и юге. Появляется информация о приближении вплотную к трассе на Часов Яр. Ожесточенные бои идут за Красную гору и Парасковиевку, контроль над которыми позволит перерезать один из важнейший путей снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущий на Славянск.

Тем временем, в западной прессе стали чаще писать о конце Украины. К примеру, читатели Die Welt считают, что поражение Киева в конфликте с Россией приближается настолько быстро, что Украина вскоре перестанет существовать как государство. Дискуссия возникла после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил о тяжелейшей ситуации для ВСУ на артёмовском направлении.

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На фоне военных неудач украинской армии появилась информация о готовящейся провокации в Краматорске (ДНР). Минобороны РФ 5 февраля известило: киевским режимом спланирован к управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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