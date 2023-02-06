* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Kresy: министра обороны Польши раскритиковали за фото у мемориала с бандеровским флагом

Варшава, , 07:29 — REGNUM Возложение венка к мемориалу с изображением флага Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министром обороны и вице-премьером Польши Мариушем Блащаком вызвало критику соотечественников в соцсетях. Об этом пишет Kresy.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министр был в Киеве в конце января. Минобороны Польши опубликовало фото с мероприятий, в которых участвовал Блащак. Одно из них — возложение венка к мемориалу погибшим украинским военным. Возмущение вызвала фотография, где Блащак, преклонив колено, стоит перед фрагментом мемориала с нарисованным граффити с флагом УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На другом фото символика националистов видна крупным планом.

Жители, как пишет издание, возмутились не только снимками, но и отсутствием каких-либо пояснений от польских властей.

Правда, позднее минобороны удалило все резонансные фотографии с официальных сайтов и соцсетей. Также исчез пост минобороны в Twitter с фото, а позже появилась отредактированная версия, где бандеровская символика была обрезана.

Минобороны Польши назвало мнение своих людей «пророссийской риторикой».

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на оскорбительную критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны мэра Днепропетровска Бориса Филатова ему напомнили о том, что на Украине ставят памятники пособникам нацистов, которые убивали евреев и поляков. Выводы украинского политика назвал шовинистскими госсекретарь в ведомстве главы правительства Венгрии Янош Надь в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях.