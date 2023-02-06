Турция, 6 февраля, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Стало известно о гибели ещё троих человек в Турции, где ночью 6 февраля произошло землетрясение. Тела людей достали из-под завалов в провинции Малатья.

izismile.com Землетрясение

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Всего глава населённого пункта сообщил о разрушении 130 зданий в Малатье. Известно также о более 100 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти турецкого города Шанлыурфа заявили о гибели 12 человек в результате землетрясения, произошедшего под утро 6 февраля. В населённом пункте идёт разбор завалов обрушившихся зданий, под обломками находятся люди.