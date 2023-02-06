Анкара, , 06:39 — REGNUM Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений различной магнитуды до 7, 7 с эпицентром подземных толчков в 30 км от города Газиантеп. Сообщил о бедствиях Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Martin Luff

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Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине десять км. Подземные толчки прокатились по нескольким провинциям и кварталам.

В стране много разрушений, есть погибшие. Спецслужбы работают на разборах зданий.

Власти призывают к спокойствию.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько жилых зданий обрушились в сирийских городах после произошедшего ночью 6 февраля землетрясения.