Анкара, , 06:16 — REGNUM Губернатор города Османие в Турции сообщил о погибших в результате произошедшего землетрясения.

Землетрясение aitoff

Читайте также: В Турции после землетрясения объявлен самый высокий уровень тревоги

По информации местных СМИ, губернатор сказал, что в числе погибших значатся уже пять местных жителей.

Отмечается, что подземными толчками обрушено более 30 зданий в городе. Население Османие — более 260 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении в Турции. Власти страны объявили самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки магнитудой 7,6 ощущались утром 6 февраля во многих регионах страны. Есть разрушения.