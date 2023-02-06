Американский пилот назвал угрозой появление над военными базами США неопознанных объектов

Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Неопознанные объекты в небе над Соединёнными Штатами Америки назвал угрозой национальной безопасности США летчик-истребитель Райан Грейвс. Об этом он заявил в статье для издания The Hill.

Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США

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«Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами», — констатировал пилот.

Он подчеркнул, что к этим объектам власти США не могут применить никаких действий, потому что не знают, откуда прилетели эти аппараты и кому они принадлежат. Грейвс заявил, что его слова могли бы подтвердить более 50 человек, которые служили вместе с ним несколько лет назад и ежедневно отслеживали подозрительные объекты.

«Неопознанные аномальные явления» — это проблема национальной безопасности, и нам срочно нужно больше данных», — отметил пилот.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от партии республиканцев Марко Рубио высказал мнение, что аэростат из Китая был отправлен в воздушное пространство США целенаправленно, для того, чтобы проверить, как будут действовать власти страны. Политик уверен, что Штаты не прошли эту проверку.