Анкара, , 05:42 — REGNUM Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении в Турции. Власти страны объявили самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки магнитудой 7,6 ощущались утром 6 февраля во многих регионах страны. Есть разрушения.

Землетрясение Smchealth.org

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Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции.

МВД и управление по ЧС Турции направили спасателей для помощи людям обрушенных домов.

Также разрушения зафиксированы в провинции Хатай на границе с Сирией.

Подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.

Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в пострадавших от землетрясения регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Средиземном море недалеко от Мальты зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.