Каракас, 6 февраля, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В правительстве Венесуэлы назвали неадекватными действия США в отношении аэростата из Китая, оказавшегося в американском воздушном пространстве. В МИД страны отметили, что летательный аппарат не представлял угрозы ни для страны, ни для людей на земле, и заявили, что осуждают поступок американских властей.

Венесуэла

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«В очередной раз Соединенные Штаты прибегают к применению силы вместо того, чтобы отнестись к этой ситуации с серьезностью и ответственностью, которых заслуживает дело», — говорится в сообщении МИД Венесуэлы.

Там подчеркнули, что аппарат был явно технически неисправным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Китая предъявило США претензии за сбитый аэростат, в очередной раз заявив о форс-мажорных причинах того, что устройство оказалось в американском воздушном пространстве.