Москва, , 05:22 — REGNUM Опытный образец экипировки солдата будущего «Легионер» может появиться в 2025 году. Серийные поставки в войска запланированы не ранее 2035 года. Об этом, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор производителя боевой экипировки ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.

ПМК-4 в комплекте амуниции «Ратник» Russianarms.ru

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«Образец воплотит в себя лучшие наработки отечественных конструкторов накопленные и нереализованные за последние десять лет, и послужит основой для создания комплекта «солдата будущего» к 2035 году», — сказал разработчик.

Для «Легионера» специалисты «Кирасы» будут разрабатывать те же элементы, что и для «Ратника»: боевой защитный комплект (БЗК), зимнюю маскировку и очки.

Основные отличия «Легионера» от «Ратника» в снижении веса и повышении баллистических характеристик экипировки, а также её интеграция с различными боевыми системами.

Ранее заявлялось, что в состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный, в том числе получать данные с дронов. Также рассматривается возможность создать для «Легионера» костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми создают комплекты маскировки, которые сделают бойца невидимым для тепловизоров и за счёт изменения цвета позволят ему, как хамелеону, сливаться с местностью.