Пермь, , 05:11 — REGNUM В Перми создают комплекты маскировки, которые сделают бойца невидимым для тепловизоров и за счёт изменения цвета позволят ему, как хамелеону, сливаться с местностью. Об этом РИА Новости рассказал разработчик, гендиректор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.

Маскировка бойца на местности Денис Абрамов © ИА REGNUM

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«Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Это возможно достичь благодаря появлению новых специальных материалов», — сказал Кормушин.

Разработчик поясняет, что в идеале нужна такая маскировка, чтобы человека при изменяющемся внешнем фоне не было видно.

«Вечер — его не видно, утро — не видно, солнце — не видно, не видно в поле и в лесу. Маскировка должна меняться сама, как хамелеон», — добавил Владимир Кормушин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Надыме волонтёры планируют запустить производство маскировочных сетей для фронта.