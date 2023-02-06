Глава МИД Палестины аль-Малики осудил Запад за двойные стандарты и санкции против России

Рамалла , , 05:01 — REGNUM Действия России в Крыму стали причиной введения направленных против РФ ограничений, тогда как оккупация палестинских территорий Израилем осталась незамеченной в странах Запада. На основании этого факта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сделал вывод, что США и страны ЕС руководствуются двойными стандартами в принятии решений. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

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«Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что в Палестине «не приемлют двойные стандарты», сравнив эту позицию с точкой зрения России, которая также не согласна с двойственным восприятием событий в мире. В том числе нелогичными Рияд аль-Малики назвал введение санкций против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль положительно оценил переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова, проведённые с целью достичь договорённостей в израильско-палестинском конфликте. Эти действия создают почву для усиления работы на Ближнем Востоке в рамках «квартета» России, США, ООН и Евросоюза, отметил представитель дипмиссии Палестины в столице РФ.