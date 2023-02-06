ABC: американский сенатор Рубио уверен, что с помощью аэростата Китай намекнул на слабость США

Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Аэростат из Китая был отправлен в воздушное пространство США целенаправленно, для того, чтобы проверить, как будут действовать власти страны. Соединённые Штаты не прошли эту проверку, высказал мнение телеканалу ABC сенатор от партии республиканцев Марко Рубио, состоящий в комитете по разведке.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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Он полагает, что Китай отправил устройство в США специально, там знали, что делают и ждали результат.

«За этим стояло послание. Они понимали, что аэростат будет замечен, что правительству США придётся сообщить о нём», — сказал Рубио.

Он полагает, что сигнал из КНР был направлен на то, чтобы показать опустошение и упадок в США, «некогда великой сверхдержавы». Сенатор также потребовал от министерства обороны страны объяснить, почему объект не сбили сразу и чем теперь грозит его длительное нахождение над Соединёнными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что сбитый в небе над США аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами. Президент США Джо Байден заявил, что настаивал на том, чтобы сбить аэростат из Китая сразу после того, как узнал о нарушении воздушного пространства США. Медлить с ликвидацией подозрительного шара пришлось из-за опасений министерства обороны страны, что устройство при падении может нанести вред людям.