Киев, , 04:29 — REGNUM Выживший командир группы наёмников с позывным «Черепаха» рассказал журналисту портала nzherald. co. nz о гибели троих коллег. Они были убиты украинскими военными.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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История произошла ещё в августе 2022 года, но подробности стали известны сейчас.

Два наёмника из Новой Зеландии Доминик Брайс Эбелен, его земляк Тай и один американец Джошуа Джонс погибли под Угледаром.

Легионеры были прикреплены к 72-й мехбригаде ВСУ. Три новозеландца и ветеран армии США ночью отправились на задание, сказав об этом сослуживцам. Но по каким-то причинам украинское подразделение открыло огонь по иностранцам, когда они приблизились.

Завязался бой, в результате которого Эбелену попали в голову, он погиб на месте, также были убиты и двое других наёмников. Выжил «Черепаха», который и рассказал обо всём.

Как сообщало ИА REGNUM, разведчики Западного военного округа штурмом захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих и польские наёмники.