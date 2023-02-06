Наёмники из США и Новой Зеландии были убиты солдатами ВСУ под Угледаром
Киев, 6 февраля, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Выживший командир группы наёмников с позывным Черепаха рассказал журналисту портала nzherald. co. nz о гибели троих коллег. Они были убиты украинскими военными.
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История произошла ещё в августе 2022 года, но подробности стали известны сейчас.
Два наёмника из Новой Зеландии Доминик Брайс Эбелен, его земляк Тай и один американец Джошуа Джонс погибли под Угледаром.
Легионеры были прикреплены к 72-й мехбригаде ВСУ. Три новозеландца и ветеран армии США ночью отправились на задание, сказав об этом сослуживцам. Но по каким-то причинам украинское подразделение открыло огонь по иностранцам, когда они приблизились.
Завязался бой, в результате которого Эбелену попали в голову, он погиб на месте, также были убиты и двое других наёмников. Выжил Черепаха, который и рассказал обо всём.
Как сообщало ИА REGNUM, разведчики Западного военного округа штурмом захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих и польские наёмники.