Лондон, 6 февраля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. У Великобритании нет возможности увеличивать расходы на оборону даже в условиях острой необходимости направлять средства на перевооружение. О такой позиции министерства обороны страны сообщило Sky News.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

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По информации издания, количество боеприпасов в стране критически низкое: снаряды закончились бы уже через несколько дней в случае необходимости вести боевые действия.

Тем не менее министерство финансов ясно дало понять, «что новых денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения», отмечается в статье. Расходы на эти цели увеличивать не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Daily Telegraph писало, что ввод в строй нового британского авианосца «Принц Уэльский» был отложен на неопределённый срок из-за «элементарной ошибки». Выяснилось, что у корабля стоимостью £3 млрд смещены валы правого и левого бортов.