Лондон, , 03:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Британии Элизабет Трасс считает, что правительство нынешнего премьера Риши Сунака должно занять более жесткую позицию в отношении Китая. Об этом написала The Daily Telegraph.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По заявлениям Трасс, Китай представляет прямую угрозу национальной безопасности Британии. Сунак же утверждает, что КНР представляет «вызов ценностям и интересам» страны, а также угрожает «экономической безопасности». Эксперты пришли к выводу, что действующий премьер смягчает позиции Англии в отношении Пекина.

По информации The Daily Telegraph, Трасс планирует несколько публичных выступлений, в которых помимо прочего уделит внимание «угрозе безопасности Великобритании со стороны Китая, ужесточению внешней политики».

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Элизабет Трасс намерены вернуться в большую политику. С этим связывают их частые критические высказывания в отношении действующих властей страны.