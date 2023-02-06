Military Watch: у Украины возникнут трудности с устаревшими танками Leopard 1

Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Ограниченные характеристики, устаревшая конструкция и нехватка боеприпасов усложнят ВСУ использование танков Leopard 1, которые получит Украина из ФРГ. Об этом военные эксперты заявили американскому изданию Military Watch.

Немецкий танк Leopard 1. 1983 год CMSGT Don Sutherland, USAF

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Эти танки уже не производятся, поэтому будет непросто найти к ним специализированные боеприпасы калибром в 105 мм. Таких снарядов в Украине нет, отмечается в статье. В странах Запада подобные ракеты также встречаются редко, так как от их использования отказались ещё 40 лет назад.

«Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, союзники Германии из Европы не предприняли никаких действий и не сделали заявлений после того, как ФРГ было принято решение отправить из запасов страны немецкие танки Leopard для Украины, ранее заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.