Отправляемые Киеву танки Leopard 1 в США назвали устаревшими
Military Watch: у Украины возникнут трудности с устаревшими танками Leopard 1
Вашингтон, 6 февраля, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Ограниченные характеристики, устаревшая конструкция и нехватка боеприпасов усложнят ВСУ использование танков Leopard 1, которые получит Украина из ФРГ. Об этом военные эксперты заявили американскому изданию Military Watch.
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Эти танки уже не производятся, поэтому будет непросто найти к ним специализированные боеприпасы калибром в 105 мм. Таких снарядов в Украине нет, отмечается в статье. В странах Запада подобные ракеты также встречаются редко, так как от их использования отказались ещё 40 лет назад.
«Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — говорится в статье.
Как сообщало ИА REGNUM, союзники Германии из Европы не предприняли никаких действий и не сделали заявлений после того, как ФРГ было принято решение отправить из запасов страны немецкие танки Leopard для Украины, ранее заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.