Мэр Горловки: в городское общежитие попал снаряд, есть раненные
Горловка, ДНР, 6 февраля 2023, 02:56 — REGNUM В Горловке в Донецкой Народной Республике снаряды ВСУ прилетели в здание общежития. Есть пострадавшие в результате обстрела, сообщил в своём телеграм-канале глава города Иван Приходько.
Читайте также: В Донецке из-под завалов жилого дома извлекли тело женщины
Ранее в Горловке выпущенным ВСУ снарядом был повреждён жилой дом, под обстрел попал центральный рынок города.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля спасатели извлекли тело ещё одного человека из-под завалов жилого дома в Донецке, повреждённого в результате обстрела со стороны ВСУ. Погибла женщина.