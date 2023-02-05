Горловка, ДНР, 6 февраля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. В Горловке в Донецкой Народной Республике снаряды ВСУ прилетели в здание общежития. Есть пострадавшие в результате обстрела, сообщил в своём телеграм-канале глава города Иван Приходько.

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«Горловка. Шахтёрская, 3. Общежитие. Прямое попадание. Есть пострадавшие», — написал он.

Ранее в Горловке выпущенным ВСУ снарядом был повреждён жилой дом, под обстрел попал центральный рынок города.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля спасатели извлекли тело ещё одного человека из-под завалов жилого дома в Донецке, повреждённого в результате обстрела со стороны ВСУ. Погибла женщина.