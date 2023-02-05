Киев, 6 февраля, 2023, 02:41 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины ночью 6 февраля объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Кроме того, сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Очакове 5 февраля произошли взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.