Таллин, 6 февраля, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Санкции в Эстонии принудят соблюдать водителей автомобилей. С 7 февраля у них не будет права на доставку топлива из России с целью перепродажи или передачи другим лицам, сообщил Налогово-таможенный департамент страны.

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Бензин для транспорта будет внесён в список подсанкционных товаров, пояснил представитель департамента Пирет Тинкус. Это значит, что топливо в России водителям можно покупать только с целью вернуться обратно в Эстонию и ЕС. Ввозить в страну российское топливо в канистрах запрещается, равно как и сливать его из бака транспортного средства для дальнейшей передачи кому-то ещё как за деньги, так и безвозмездно.

Поводом для легальной откачки бензина из бака назван только ремонт автомобиля, и то после его завершения нефтепродукты необходимо будет залить обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввёл запрет на поставки нефтепродуктов из России, совместно с G7 и Австралией установив ограничения цен на них. Лимиты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории начали действовать с 5 февраля.