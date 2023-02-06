Замглавы Банка России Зубарев рассказал о новой схеме мошенничества с помощью QR-кодов

Москва, , 02:13 — REGNUM В общественных местах в населённых пунктах России появились QR-коды, посредством которых жителей страны пытаются обмануть. Людей заманивают перспективами бесплатных консультаций о социальных выплатах с целью завладеть их платёжными данными, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев «Известиям».

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате», — отметил он.

Объявления с предложениями консультаций через QR-коды он назвал новым видом мошенничества. Считывая размещённую злоумышленниками информацию, телефон отправляет пользователя в чат-бот мессенджера, и там ему подтверждают, что право на получение социальной выплаты у него есть. Для получения пособий семьям с детьми, студентам или незащищённым слоям населения предлагается отправить платёжные данные. Впоследствии эти сведения используются для незаконного снятия денег с банковских карт, пояснил Зубарев.

Опасные QR-коды злоумышленники размещают на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и в других людных местах. Чат-боты очень похожи на сервисы официальных ведомств, и это становится причиной обмана людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России констатировали увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени федеральной службы по финансовому мониторингу с извещениями о блокировке их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату.