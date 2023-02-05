Берлин, 6 февраля, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Союзники Германии из Европы не предприняли никаких действий и не сделали заявлений после того, как ФРГ было принято решение отправить из запасов страны немецкие танки Leopard для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт на телеканале ZDF.

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Он отметил, что накануне принятия положительного решения о танках создавалось впечатление о сильном желании стран ЕС поставлять немецкую бронетехнику Украине на фоне нежелания одобрить эти действия в ФРГ.

«Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства, что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо», — отметил Кюнерт.

Он подчеркнул, что многие союзники Германии пока не сделали никаких конкретных шагов для поставки танков Leopard на Украину. Тем временем в ФРГ уже предпринимают конкретные действия и готовят танки к отправке, канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус почти ежедневно ведут переговоры на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что власти Германии одобрили поставку 88 танков Leopard на Украину из собственных запасов и ведут переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для дальнейшей отправки в Киев.