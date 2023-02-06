Walla: Израиль получил из Киева список требований накануне визита главы МИД страны на Украину

Киев, , 01:40 — REGNUM На Украине выдвинули Израилю условия перед визитом в Киев министра иностранных дел Эли Коэна. В том числе, обозначено намерение получить $500 млн кредита и услышать публичные осуждения действий России израильскими властями, сообщило издание Walla.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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У Украины также есть ожидания, что врачи из Израиля будут помогать лечить раненных в боях солдат и мирных жителей, попавших под обстрелы. Что касается заявления в отношении России, то оно должно быть чётким, «против российского вторжения и в поддержку территориальной целостности Украины», говорится в статье.

Кроме того, от Таль-Авива Киев требует подтвердить намерение выполнить обязательства по оказанию помощи стране в создании системы оповещения о воздушных атаках.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Израиля Эли Коэн в январе принял приглашение посетить Киев. Если эта поездка состоится, то он станет первым представителем израильского правительства, который побывает в столице Украины с момента начала боевых действий в феврале 2022 года.