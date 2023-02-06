Spiegel: глава Левой партии ФРГ призвал выйти из тупика по Украине и оказать давление на Путина

Берлин, , 01:29 — REGNUM Руководитель немецкой партии «Левая» Мартин Ширдеван считает, что необходимо выйти из «военного тупика», «оказать давление на Путина» и найти дипломатическое решение для завершения конфликта на Украине. Об этом он сказал в разговоре с изданием Spiegel.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению Ширдевана, ФРГ вместе с Бразилией и Китаем могли бы сыграть важную роль в дипломатической миссии. Но власти Германии не предпринимают никаких действий потому что Свободная демократическая партия (СДПГ) и партия «Союз 90/Зелёные» продолжают склонять канцера ФРГ Олафа Шольца к участию в военном конфликте.

«Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение. Необходимо оказать давление на Владимира Путина, с тем чтобы он был готов к переговорам», — призвал лидер «Левой» и добавил, что продолжение поставок Украине оружия ведет «к войне на истощение со всё большей угрозой эскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт считает, что поставки Западом оружия ВСУ способствуют затягиванию конфликта на Украине.