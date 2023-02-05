Берлин, 6 февраля, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Руководитель немецкой партии «Левая» Мартин Ширдеван считает, что необходимо выйти из «военного тупика», «оказать давление на Путина» и найти дипломатическое решение для завершения конфликта на Украине. Об этом он сказал в разговоре с изданием Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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По мнению Ширдевана, ФРГ вместе с Бразилией и Китаем могли бы сыграть важную роль в дипломатической миссии. Но власти Германии не предпринимают никаких действий, потому что Свободная демократическая партия (СДПГ) и партия «Союз 90/Зелёные» продолжают склонять канцлера ФРГ Олафа Шольца к участию в военном конфликте.

«Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение. Необходимо оказать давление на Владимира Путина, с тем чтобы он был готов к переговорам», — призвал лидер «Левой» и добавил, что продолжение поставок Украине оружия ведет «к войне на истощение со всё большей угрозой эскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт считает, что поставки Западом оружия ВСУ способствуют затягиванию конфликта на Украине.