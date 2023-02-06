«Русская весна»: солдаты ВСУ оставляют технику и оружие, покидая позиции в Харьковской области

Купянск, Украина, , 01:22 — REGNUM Российские военнослужащие ведут успешное наступление в Харьковской области, вытесняя ВСУ с их опорных позиций. Украинские военные спешно покидают опорные пункты, бросают там бронетехнику, экипировку и оружие, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ 7th Army Training Command

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Отмечается, что позиции покинули отряды ВСУ в селе Синьковка Купянского района. Украинцы уехали из населённого пункта на строительной техники, переодевшись в рабочих. Экстренно отступали мобилизованные, отправленные в зону соприкосновения из Львовской области.

Продвижение российской армии в сторону города Купянска продолжается, идёт освобождение посёлка Двуречное и села Гряниковка.

Как сообщало ИА REGNUM, представители власти Украины будут проводить переговоры с целью добиться от западных стран новых поставок вооружения, ранее заявил президент страны Владимир Зеленский.